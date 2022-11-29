SON DAKİKA: FIBA Şampiyonlar Ligi | Bahçeşehir Koleji evinde kazadı

Son dakika haberi! Bahçeşehir Koleji, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. haftasında Çekya'nın ERA Nymburk takımını ağırladı.



Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 25-19 önde kapatan Bahçeşehir Koleji, devreye 53-40 üstünlükle girdi.



Mücadelenin ikinci yarısına konuk ERA Nymburk iyi başlarken üçüncü çeyreğin bitimine 5 dakika kala fark 5 sayıya kadar düştü.



Çeyreğin bitimine 1 dakika 13 saniye kalan 64-64'le skora denge gelirken maçın son bölümüne konuk ekibin 69-64 üstünlüğüyle girildi.

Yakın geçen son çeyrekte bitime 4 dakika kala Bahçeşehir Koleji, 74-73'le tekrar üstünlüğü sağladı. Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan Bahçeşehir Koleji, rakibini 88-80 mağlup ederek organizasyonda 2 maç sonra kazandı.



Bu sonucun ardından Bahçeşehir Koleji, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki 2. galibiyetini elde etti. Bahçeşehir Koleji, FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki bir sonraki maçında Bilbao Basketle İstanbul'da karşılaşacak.



İki takım arasında Çekya'da oynanan maçı ERA Nymburk, 79-76'lık skorla kazanmıştı.