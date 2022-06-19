SON DAKİKA: Filenin Sultanları Almanya'yı 3-0 mağlup etti

SON DAKİKA: A Milli Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ikinci hafta üçüncü maçında Almanya'yı 3-0 mağlup etti.

Haberler 19.06.2022 - 01:35 | Son Güncelleme : 19.06.2022 - 01:39

SON DAKİKA: Filenin Sultanları Almanya'yı 3-0 mağlup etti

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Son dakika haberi! Filenin Sultanları, Milletler Ligi ikinci haftasındaki üçüncü maçında Almanya ile karşılaştı.

Milliler, 10 direkt hataya rağmen ilk seti 25-22 alarak setlerde 1-0 öne geçti. Direkt hata sayısını 4'e indiren ve Zehra Güneş ile 7 sayı üreten ay-yıldızlılar ikinci sette rakibine 25-21'lik üstünlük kurdu: 2-0.

Guidetti'nin öğrencileri 3. sete 5-0'lık seriyle başladı. Sayı farkının avantajını iyi kullanan milliler seti 25-22, maçı ise 3-0 kazandı.

9 blok yapan Zehra Güneş 21 sayıyla maçın en skoreri olurken, Hande Baladın 11, Ebrar Karakurt 9 sayı üretti.

Filenin Sultanları böylece 7. maçında dördüncü galibiyetini elde etti. Almanya ise 2 galibiyette kaldı. Puan durumu <<<

A Milli Takım, ligin Brezilya ayağındaki son maçında bugün TSİ 22.00'de Güney Kore ile karşılaşacak. Mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

Setler: 25-22, 25-21, 25-22

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