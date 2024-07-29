SON DAKİKA: Filenin Sultanları Paris Olimpiyatları'na galibiyetle başladı

Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları C Grubu’ndaki ilk maçında Hollanda ile karşı karşıya gelen A Milli Kadın Voleybol Takımı, rakibini 19-25, 19-25, 25-22, 25-22 ve 15-13'lük setlerle 3-2 mağlup etti.



Paris 2024’e galibiyetle başlayan Türkiye, gruptaki ikinci maçında 1 Ağustos Perşembe günü Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak.

SALON: South Paris Arena 1



HAKEMLER: Denny Cespedes, Stefano Cesare



TÜRKİYE: Cansu Özbay, Melissa Vargas, Hande Baladın, Eda Erdem, Aslı Kalaç, Ebrar Karakurt (Gizem Örge, Elif Şahin, İlkin Aydın, Meliha Diken, Derya Cebecioğlu)



HOLLANDA: Celeste Plak, Jolien Knollema, Juliet Lohuis, Britt Bongaerts, Indy Baijens, Nika Daalderop (Florien Reesink, Sarah van Aalen, Marrit Jasper, Elles Dambrink, Anne Buijs, Eline Timmerman)



SETLER: 19-25, 19-25, 25-22, 25-22, 15-13



SÜRE: 130 dakika (26, 27, 27, 30, 20 )

