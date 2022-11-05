SON DAKİKA: Galatasaray 2-1 Beşiktaş (Maç sonucu)

Son dakika haberi! Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasındaki derbide konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.



Nef Stadı'nda oynanan karşılaşmada Galatasaray 18. dakikada Mauro Icard'nin golüyle 1-0 öne geçerken, Beşiktaş 28. dakikada Cenk Tosun'un golüyle karşılık verdi ve ilk yarı 1-1 berabere tamamlandı.



Karşılaşmanın ikinci yarısına etkili başlayan sarı-kırmızılı takım, 59. dakikada Icardi'nin attığı ikinci golle skoru 2-1 yaptı. Daha sonra iki topu direkten dönen ve girdiği birçok önemli pozisyondan yararlanamayan Galatasaray, rakibinin son dakikalardaki baskısında kalesini iyi bir şekilde korudu ve müsabakadan 2-1 galip ayrıldı.



Galatasaray bu sonuçla ligde puanını 24'e çıkartırken, Beşiktaş ise 22 puanda kaldı.



MAÇ SONUNDA BÜYÜK SEVİNÇ



Galatasaray'da teknik heyet ve oyuncular, maç sonunda büyük sevinç yaşadı.



Saha ortasında toplanarak galibiyeti kutlayan sarı-kırmızılılar, daha sonra tribünlere giderek sevinçlerini taraftarlarla paylaştı.



Futbolcular ile taraftarlar karşılıklı tezahüratta bulunurken, attığı gollerle takımına galibiyeti getiren Icardi tribünden aldığı bayrakla galibiyeti kutladı.



SAHASINDAKİ SON 6 MAÇTA 5 GALİBİYET, BİR BERABERLİK



Galatasaray, sahasında Beşiktaş ile oynadığı son 6 derbide mağlup olmadı.



Siyah-beyazlılara karşı iç sahadaki son mağlubiyetini 2016-2017 sezonunda, 27 Şubat 2017'de yapılan maçta yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 6 müsabakada yenilgi yüzü görmedi. Galatasaray, söz konusu derbilerde 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı.



Sarı-kırmızılı takım bu maçlarda 11 gol atarken, kalesinde ise 2 gol gördü.



OKAN BURUK İLK DERBİSİNDEN ZAFERLE AYRILDI



Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, antrenörlük kariyerindeki ilk derbiden zaferle ayrıldı.



Futbolculuk kariyerinde hem Galatasaray hem de Beşiktaş forması altında çok sayıda derbi oynayan Okan Buruk, teknik direktör olarak ilk derbi sınavını Beşiktaş karşısında verdi. Sarı-kırmızılı takım, Buruk yönetimindeki ilk derbiyi galibiyetle tamamladı.



Okan Buruk, ayrıca Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş karşısında ligde ilk kez galibiyet gördü.



Galatasaray'da futbolcular Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Dries Mertens, Mauro Icardi, Milot Rashica, Abdülkerim Bardakcı, Leo Dubois, Fredrik Midtsjö ve Emmin Bayram da Süper Lig'deki ilk derbilerinde galibiyet sevinci yaşadı.



ICARDİ LİGDEKİ ÜÇÜNCÜ GOLÜNÜ ATTI



Karşılaşmada Galatasaray'ın gollerini atan Mauro Icardi, Süper Lig'de bu sezon gol sayısını üçe çıkardı.



Arjantinli futbolcu, Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kalınan maçta da bir kez ağları havalandırmıştı.



Bu arada Icardi, Galatasaray formasıyla Süper Lig'de Beşiktaş'a gol atan ilk Arjantinli oyuncu olarak kayıtlara geçti.



JORGE JESUS DA DERBİYİ STATTA TAKİP ETTİ



Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus da derbi maçı statta izledi.



Portekizli teknik direktör, karşılaşmayı locadan takip etti.

