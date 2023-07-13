SON DAKİKA: Galatasaray Angelino transferini açıkladı

Son dakika haberi! Galatasaray, Almanya ekibi Leipzig'den İspanyol futbolcu Jose Angel Esmoris Tasende'yi (Angelino) kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.



Galatasaray Sportif Sinai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklamada, Angelino'nun 2023-2024 sezonu için satın alma opsiyonuyla geçici transferi konusunda oyuncu ve Leipzig ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.



Leipzig'e kiralama bedeli olarak 1,5 milyon avro ödeneceği aktarıldı. Angelino'nun şarta bağlı satın alma bedelinin ise 6 milyon avro olduğu ifade edildi.



İspanyol sol beke 2023-2024 sezonu için net 2 milyon 300 bin avro ödeneceği kaydedildi.



ANGELİNO'NUN KARİYERİ



Angelino, 4 Ocak 1997'de İspanya'nın Coristanco şehrinde doğdu.



2007'de Deportivo La Coruna altyapısına girerek kariyerine başlayan Angelino, 2013'te Manchester City'nin altyapısına transfer oldu.



İspanyol sol bek, Manchester City tarafından New York City, Girona, Mallorca ve NAC Breda takımlarına kiralandı.



2018'de bonservisiyle PSV'ye transfer olan Angelino, bir sezon sonra İngiliz temsilcisine döndü. Leipzig, 2020'de bir sezon kiraladığı İspanyol futbolcunun bonservisini 2021'de Manchester City'den aldı. Angelino, geçen sezon ise kiralık olarak forma giydiği Hoffenheim'da çıktığı 35 maçta bir gol ve 12 asistlik performans sergiledi.