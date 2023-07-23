SON DAKİKA: Galatasaray, Bakambu transferinin maliyetini açıkladı

"TÜRKİYE'YE YENİDEN GELİP OYNAMAK HAYAL GİBİ"



Galatasaray ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Demokratik Kongolu golcü futbolcu Cedric Bakambu, Türkiye'ye yeniden gelip oynamanın hayal gibi olduğunu söyledi.



Sarı-kırmızılı kulüple sözleşme imzaladıktan sonra GS TV'ye açıklamalarda bulunan Bakambu, "Burada olduğum için çok mutluyum. Son haftalar benim için zordu ama artık Türkiye'nin en büyük kulübü Galatasaray'dayım. Türkiye'ye yeniden gelip oynamak hayal gibiydi. 7-8 yıl öne burada oynuyordum. Şimdi lige tekrar geri döndüm. Benim için en büyük kulüple, yeni formamla sahada işimi yapacağım." dedi.



Türkçe, "Merhaba Cimbom" ifadesini de kullanan Demokratik Kongolu golcü, "Sosyal medyadan birçok mesaj aldım. Taraftarımızı mutlu etmeliyiz. Onlar bu takıma inanıyor. Ben de kendime inanıyorum. Umarım harika bir sezon olur." diye konuştu.

