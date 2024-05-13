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Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin 19 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da başlayacağını duyurdu.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, 'de 37. haftanın programını açıkladı.

ile arasında oynanacak derbi mücadelesinin de tarihi belli oldu.

İşte Süper Lig'de 37. haftanın programı;

17 Mayıs Cuma;

17.00 | İstanbulspor - Sivasspor 

20.00 | Antalyaspor - Adana Demirspor

18 Mayıs Cumartesi;

19.00 | Beşiktaş - Hatayspor 

19.00 | MKE Ankaragücü - Pendikspor

19.00 | Çaykur Rizespor - Kasımpaşa

19.00 | Samsunspor - Alanyaspor

19.00 | Gaziantep FK - Fatih Karagümrük

19.00 | Başakşehir - Trabzonspor

19.00 | Kayserispor - Konyaspor

19 Mayıs Pazar;

19.00 | Galatasaray - Fenerbahçe

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu - 1

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