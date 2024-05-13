Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 37. haftanın programını açıkladı.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi mücadelesinin de tarihi belli oldu.
İşte Süper Lig'de 37. haftanın programı;
17 Mayıs Cuma;
17.00 | İstanbulspor - Sivasspor
20.00 | Antalyaspor - Adana Demirspor
18 Mayıs Cumartesi;
19.00 | Beşiktaş - Hatayspor
19.00 | MKE Ankaragücü - Pendikspor
19.00 | Çaykur Rizespor - Kasımpaşa
19.00 | Samsunspor - Alanyaspor
19.00 | Gaziantep FK - Fatih Karagümrük
19.00 | Başakşehir - Trabzonspor
19.00 | Kayserispor - Konyaspor
19 Mayıs Pazar;
19.00 | Galatasaray - Fenerbahçe
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