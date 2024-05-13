Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 37. haftanın programını açıkladı.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi mücadelesinin de tarihi belli oldu.

İşte Süper Lig'de 37. haftanın programı;

17 Mayıs Cuma;

17.00 | İstanbulspor - Sivasspor

20.00 | Antalyaspor - Adana Demirspor

18 Mayıs Cumartesi;

19.00 | Beşiktaş - Hatayspor

19.00 | MKE Ankaragücü - Pendikspor

19.00 | Çaykur Rizespor - Kasımpaşa

19.00 | Samsunspor - Alanyaspor

19.00 | Gaziantep FK - Fatih Karagümrük



19.00 | Başakşehir - Trabzonspor

19.00 | Kayserispor - Konyaspor

19 Mayıs Pazar;

19.00 | Galatasaray - Fenerbahçe