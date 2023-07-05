SON DAKİKA: Galatasaray hazırlık maçında Hull City'ye kaybetti

Son dakika haberi! Galatasaray, hazırlık maçında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City ile Kocaeli Stadı’nda karşılaştı.

Sarı kırmızılılar ilk yarısında 3-0 öne geçtiği maçta ikinci yarıda yediği gollerle Hull City'ye 4-3 kaybetti.



Galatasaray'ın gollerini 28'de Emin Bayram, 30'da Berkan Kutlu ve 35'te Kaan Ayhan kaydetti. Hull City'nin gollerini ise 45+1'de Benjamin Tetteh, 83'te Christie, 85'te Slater ve 86'da Estupinan attı.