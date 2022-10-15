SON DAKİKA: Galatasaray, Kayseri'den puansız dönüyor

Son dakika haberi! Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Kayserispor'a konuk olan Galatasaray sahadan 2-1 yenik ayrıldı.

Ev sahibi Kayserispor ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Barış Alper Yılmaz'ın golü Galatasaray için teselliden öteye gidemedi.

MAÇTAN DAKİKALAR

1. dakikada gelişen Galatasaray atağında Mata'nın pası ile ceza sahasında topla buluşan Icardi'nin sert şutunda, kaleci Bilal Bayazıt topu kornere çeldi.



6. dakikada Mensah'ın sol kanattan kullandığı korner atışında, ceza alanında Carole'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.



18. dakikada gelişen Yukatel Kayserispor atağında, sağ kanatta topla buluşan Ramazan Civelek'in pasına Onur Bulut'un ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Muslera meşin yuvarlağı kornere çeldi.



22. dakikada Kayseri ekibi öne geçti. Ceza sahasında Mensah'ın kafa pası ile topu önünde bulunan Gavranovic'in sert şutunda, top ağlara gitti: 1-0.



27. dakikada Cardoso'nun uzak mesafeden sert şutunda, kaleci Muslera topu kornere gönderdi.



34. dakikada ev sahibi ekip 2-0 öne geçti. Ramazan Civelek'in pası ile ceza sahasının hemen önünde topla buluşan Onur Bulut'un sert şutunda, top ağlara gitti: 2-0.



Karşılaşmanın ilk yarısı Yukatel Kayserispor'un 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.



50. dakikada Onur Bulut'un pası ile ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Gavranovic'in vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.



54. dakikada Gavranovic'in pasına Mensah'ın ceza sahası dışında sert şutunda, meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere gitti.



55. dakikada Galatasaray'ın kornerden gelen topa Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşu ile bulduğu gol, topun Barış Alper Yılmaz'ın eline çarpması nedeniyle VAR tarafından iptal edildi.



70. dakikada Oliveira'nın sol kanattan kullandığı korner atışında, ceza sahasında Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.



86. dakikada Galatasaray farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan Rashica'nın ceza sahasına ortasında toplu buluşan Barış Alper Yılmaz'ın şutunu Ali Karimi uzaklaştırmak istedi. Bu oyucunun vuruşunda, meşin yuvarlak Barış Alper Yılmaz'a çarparak ağlara gitti: 2-1.



90+3'üncü dakikada sol kanattan Kazımcan Karataş'ın ceza sahasına ortasına Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.



Müsabaka Yukatel Kayserispor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

