SON DAKİKA: Galatasaray Torrent'in sözleşmesini feshetti

Son dakika haberi! Galatasaray'da Torrent dönemi sona erdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Domenec Torrent ile yardımcıları Jordi Gris Vila, Jordi Guerrero Costa, Julian Jimenez Serrano ve Ricard Segarra Aragay’ın sözleşmeleri Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. tarafından feshedilmiştir" denildi.

Galatasaray Futbol Takımı'nda Fatih Terim'in ardından 14 Ocak 2022'de göreve getirilen İspanyol teknik direktör Domenec Torrent, bu koltukta 5 ay kalabildi.

Sarı-kırmızılı takımın başına 14 Ocak'ta geçen İspanyol teknik adam ile 5 ay 7 gün sonra yollar ayrıldı.

Ligin 21. haftası öncesinde göreve başlayan Torrent, 12. sırada aldığı Galatasaray'ı 13. sırada bıraktı. Süper Lig'de Galatasaray'ın başında 18 maça çıkan 59 yaşındaki çalıştırıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 2 karşılaşmada görev yaptı.

Torrent yönetimindeki Galatasaray, 18'i Süper Lig'de 2'si UEFA Avrupa Ligi'nde olmak üzere 20 resmi maça çıktı.

Domenec Torrent, sarı-kırmızılı takımın başında ligde 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgi, UEFA Avrupa Ligi'nde ise birer beraberlik ve yenilgi yaşadı.



Kulüp başkanı Burak Elmas'ın olaylı bir sürecin ardından görevden ayrılmasıyla yeni seçilen Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim, beklentileri karşılayamayan İspanyol çalıştırıcı ile devam etmeyerek Torrent ve ekibinin sözleşmesini feshetti.

TORRENT'TEN KARAR SONRASI İLK AÇIKLAMA



Galatasaray'da sözleşmesi feshedilen İspanyol teknik direktör Domenec Torrent, zor bir dönemde göreve geldiğini ve elinden geleni yaptığını belirtti.



Torrent, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:



"Zor bir dönemde kulübe geldik ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Kendimizi dışarıda olanlardan soyutlayarak, fazla gürültü yapmadan sadece işimize odaklandık. Her gün bize çok yardımcı olan Florya çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum. Takımın ihtiyacı olduğu zamanlarda yardımcı oldukları için istisnasız bütün Galatasaray taraftarlarına teşekkür ediyorum; Galatasaray size aittir. Sizin için en iyisini ve bu olağanüstü kulübü tekrar şampiyon yapacak yolu bulmanızı diliyorum. En büyük Cimbom!"

