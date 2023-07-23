SON DAKİKA: Galatasaray, Zaha transferini açıkladı

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Galatarasay, Wilfried Zaha transferini açıkladı.



Galatasaray, son olarak İngiltere Premier Ligi'nde Crystal Palace'ta forma giyen Fildişi Sahilli ile görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi.



Sarı kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Dazet Wilfried Armel Zaha'nın Kulübümüze transferi konusunda futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Galatasaray'ın yeni transferi bu akşam İstanbul'da olacak.

Crystal Palace'ın 9 sezondur formasını giyen 30 yaşındaki hücum oyuncusu, geçen sezon 27 lig maçında 7 gol kaydetti.



Zaha'nın ismi uzun süredir Fenerbahçe ile anılıyordu.