SON DAKİKA: Galatasaray'da Seferovic'le yollar ayrıldı

Son dakika haberi! Galatasaray, sezon başında kadrosuna kattığı Haris Seferovic'le yollarını ayırdı.



Sarı-kırmızılı takımdan Türkiye Futbol Federasyonu'na yapılan bilgilendirmede, 30 yaşındaki oyuncunun kiralık sözleşmesinin karşılıklı olarak sonlandırıldığı belirtildi.



2022/23 sezonunun başında Portekiz ekibi Benfica'dan kiralanan Seferovic, sarı-kırmızılı formayla 13 maçta süre alırken 2 gol kaydetti.



CELTA VİGO'YA GİDİYOR



Haris Seferovic'in sezonun kalan bölümünde Kasımpaşa forması giyeceği iddia edilmiş ancak kulübü Benfica, oyuncunun Kasımpaşa'ya imza atmasını onaylamamıştı.



Portekiz basınından O Jogo'nun haberine göre Benfica, Haris Seferovic'in Kasımpaşa yerine İspanya'ya gitmesini istedi. Portekiz temsilcisi, Haris Seferovic için Celta Vigo ile anlaşmaya vardı.



Seferovic bugün Galatasaray'dan ayrılığ İspanya'ya giderek sağlık kontrolünden geçecek. Yıldız oyuncu, sezon sonuna kadar Celta Vigo'da kiralık forma giyecek.