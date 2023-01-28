SON DAKİKA: Galatasaray'ın rekor gecesi

Son dakika haberi! Lider Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftasında Giresunspor'a konuk oldu.

Çotanak Stadı’ndaki mücadeleyi Sarı-kırmızılı takım 4-0 kazanmayı başardı. Lider Galatasaray galibiyet serisini 10 maça çıkarıp puanını da 48’e yükseltti. Giresunspor ise 21 puanla 13. sırada kaldı.

Galatasaray’da Icardi 45. dakikadaki penaltıda kaleci Onurcan’a takıldı. 3 dakika sonra Onurcan ile savunmanın hatasını iyi değerlendiren Mertens, sarı-kırmızılı takımı 1-0 öne geçirdi. 60’da ise Dubois’nın ceza sahası dışından çektiği enfes şutta top filelere gitti ve sarı-kırmızılılar iyice rahatladı. 88’de Dubois’nın ardından Rashica da Galatasaray formasıyla ilk golünü atarak galibiyete katkıda bulundu. Oyuna sonradan giren bir başka isim olan Yunus da 90+5’te sahneye çıkıp maçın skorunu da 4-0 olarak ilan etti.

Sahadan üç puanla ayrılan Sarı-kırmızılı takım, resmi karşılaşmalarda üst üste 13. galibiyetine ulaştı ve bu alandaki rekorunu egale etti.

Süper Lig'de puanını 48'e çıkaran Galatasaray, bu kulvarda oynadığı son 10 maçı kazandı. Sarı-kırmızılı takım, bu müsabakalarda VavaCars Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor, Fraport TAV Antalyaspor ve Bitexen Giresunspor'u yendi.

Galatasaray, bu süreçte çeyrek finale yükseldiği Türkiye Kupası'nda ise son 3 maçında Yeşilyurt D.Ç Ofspor, Ankara Keçiörengücü ve Corendon Alanyaspor'a üstünlük sağladı.

EN UZUN SÜRELİ GALİBİYET SERİSİ



Sarı-kırmızılı takım, böylece Süper Lig'in profesyonel olarak oynanmaya başladığı 1959 sezonundan itibaren resmi maçlarda ulaştığı en uzun süreli galibiyet serisini egale etti.



Galatasaray, daha önce 1987-1988 sezonunun son bölümü ile 1988-1989 sezonunun ilk haftalarında 13 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı. 1987-1988 sezonunda Süper Lig'deki son 9 maçı ile Cumhurbaşkanlığı Kupası müsabakasını kazanan sarı-kırmızılı takım, 1988-1989 sezonunda ise ligdeki ilk 3 karşılaşmadan galibiyetle ayrılmıştı.



Galatasaray, Bixeten Giresunspor'u yenerek aynı zamanda resmi maçlarda bir sezon içerisinde elde ettiği galibiyet serisi rekorunu da geliştirdi.

LİGDE İLK KEZ ÜST ÜSTE 10 GALİBİYET



Galatasaray, Süper Lig tarihinde ilk kez bir sezonda art arda 10 maç kazandı.



Sarı-kırmızılı takım, ligde daha önce bir sezon içinde en fazla 9 maçlık galibiyet serisi yaşamıştı. Galatasaray, Mustafa Denizli yönetiminde 1987-1988 sezonunda, Fatih Terim idaresinde ise 2011-2012'de üst üste 9 galibiyet elde etmişti.



Ligin 22. haftasında Galatasaray 1 Şubat Çarşamba akşamı Ümraniyespor’u konuk edecek. Giresunspor da aynı gün Giresunspor deplasmanına çıkacak.

OKAN BURUK DA TARİHE GEÇTİ



Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da üst üste elde edilen galibiyetlerle sarı-kırmızılıların tarihine geçti.



Okan Buruk, resmi maçlarda Galatasaray'ın başında en uzun süreli galibiyet serisinin sahibi olan Mustafa Denizli'yi yakaladı.



Sarı-kırmızılı takım, resmi maçlarda 1987-1988 sezonunun son bölümü ile 1988-1989 sezonunun ilk haftalarında elde ettiği 13 galibiyetlik seriye, Denizli yönetiminde ulaşmıştı.



Okan Buruk, aynı zamanda Galatasaray'ın başında ligde bir sezon içerisinde peş peşe 10 galibiyet gören ilk teknik direktör unvanına da sahip oldu.



BURUK, LİGDE TERİM'İ YAKALDI



Okan Buruk, Galatasaray'ın başında Süper Lig'de 10 maçla en uzun galibiyet serisine sahip ikinci teknik direktör olan Fatih Terim'i de yakaladı.



Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetiminde ligde 1997-1998 sezonunun son 5 ile 1998-1999 sezonunun ilk 5 maçından galibiyetle ayrılmıştı.



Galatasaray, ligdeki en uzun süreli galibiyet serisini 12 maçla Mustafa Denizli yönetiminde yaşamıştı.