SON DAKİKA: Galatasaray'ın yeni transferi Osimhen, İstanbul'a geldi

"DÜNYANIN EN İYİ TARAFTARLARI"

Nijeryalı futbolcu, atmosferin harika olduğunu belirterek, "Dünyanın en iyi taraftarları burada. Burada olmak güzel. Çok heyecanlıyım. Stadyumda taraftarları görmek için sabırsızlanıyorum. Onlar için elimden geleni yapacağım" diye konuştu.



Napoli'den eski takım arkadaşı Belçikalı futbolcu Dries Mertens ile beraber oynayacağı hatırlatılması üzerine ise 25 yaşındaki futbolcu, "Müthiş birisi. Bana çok yardımcı olmuştu. Kendisi ile gelmeden önce konuştum. Onunla oynamak içi sabırsızlanıyorum. Diğer takım arkadaşlarımla da oynayacağım için sabırsızlanıyorum" açıklaması yaptı.



GALATASARAY KAP'A BİLDİRDİ



Galatasaray, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) "Profesyonel Futbolcu Victor James Osimhen'in geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü SSCN Napoli SPA ile resmi görüşmelere başlanmıştır" açıklaması yaptı.



Galatasaray, Victor Osimhen'in sezon sonuna kadar 9-10 milyon euroluk maaşını ödemeyi kabul ettiği ve satın alma opsiyonunun bulunmadığı kaydedildi.



GOL KRALI OLAN İLK AFRİKALI



Öte yandan 2022/2023 sezonunda Napoli'nin 33 yıl sonra ilk Serie A şampiyonluğunu kazanmasında önemli rol oynayan ve 26 golle ligi gol kralı olarak tamamlayan Osimhen, İtalya'da bunu başaran ilk Afrikalı oyuncu olmuştu.



Napoli formasıyla 133 resmi maça çıkan Nijeryalı golcü, bu mücadelelerde 76 gol atıp, 18 asistlik katkı sağladı.