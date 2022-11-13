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SON DAKİKA HABERİ: Beşiktaş - Fraport TAV Antalyaspor maçı ertelendi

SON DAKİKA HABERİ: İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırının ardından Beşiktaş - Fraport TAV Antalyaspor maçı ertelendi. İstanbul'daki bombalı saldırıda 6 kişi ölürken, 53 kişi yaralandı.

SON DAKİKA HABERİ: Beşiktaş - Fraport TAV Antalyaspor maçı ertelendi

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SON DAKİKA HABERİ... İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırı: 6 can kaybı, 53 yaralı

SON DAKİKA HABERİ... İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırı: 6 can kaybı, 53 yaralı

Son dakika haberi! 

İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırı meydana geldi.

Saldırının ardından Taksim'e yakın bir konumda oynanacak olan Beşiktaş - Fraport TAV Antalyaspor maçının ertelendiği duyuruldu. 

Taksim'deki bombalı saldırıda 6 kişi ölürken, 53 kişi yaralandı.

TFF'den yapılan açıklamada, "İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama sonrasında TFF Yönetim Kurulu, yaptığı değerlendirme sonucunda, Vodafone Park'ta bu akşam saat 20.00'de oynanması gereken Beşiktaş - Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasını ileri bir tarihe ertelemiştir.

Milletimizi büyük bir üzüntüye boğan bu acı olay sonrasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet; yakınlarına başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. 

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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