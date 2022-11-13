SON DAKİKA HABERİ: Beşiktaş - Fraport TAV Antalyaspor maçı ertelendi

Son dakika haberi!

İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırı meydana geldi.

Saldırının ardından Taksim'e yakın bir konumda oynanacak olan Beşiktaş - Fraport TAV Antalyaspor maçının ertelendiği duyuruldu.

Taksim'deki bombalı saldırıda 6 kişi ölürken, 53 kişi yaralandı.

TFF'den yapılan açıklamada, "İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama sonrasında TFF Yönetim Kurulu, yaptığı değerlendirme sonucunda, Vodafone Park'ta bu akşam saat 20.00'de oynanması gereken Beşiktaş - Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasını ileri bir tarihe ertelemiştir.



Milletimizi büyük bir üzüntüye boğan bu acı olay sonrasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet; yakınlarına başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...