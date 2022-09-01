SON DAKİKA HABERİ: TFF binasına silahlı saldırı: 2 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi! Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) İstanbul Riva'daki merkez binasına silahla ateş açıldı. Ölen ya da yaralananların olmadığı silahlı saldırının yönetim kurulu toplantısı sırasında gerçekleştiği öğrenildi.

TFF'nin Riva'daki merkez binasına dışarıdan silahla ateş açıldı. Binanın arka kısmındaki dere tarafından gerçekleştirildiği öğrenilen saldırı sırasında yönetim kurulunun toplantı halinde olduğu ve toplantı odasının bulunduğu kata mermi isabet ettiği kaydedildi.

Saldırıda yaralanan olmazken, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Ekipler, binada incelemelerde bulundu. Dere tarafını gören güvenlik kamerası kayıtlarının da incelemeye alındığı belirtildi.

BAKAN SOYLU: İKİ KİŞİ YAKALANDI



TFF Binasını ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, burada yaptığı açıklamada saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen C.U. ve U.G. isimli iki şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığını söyledi. TFF binasına 11 el ateş edildiğini, kurşunlardan 5'inin binaya isabet ettiğini belirten Soylu, saldırganların alkol aldıklarını ifade etti.

KULÜPLER BİRLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA



Kulüpler Birliği Vakfı saldırı hakkında, "Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki tesislerine gerçekleştirilen silahlı saldırıyı lanetliyor, TFF'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Faillerinin bir an önce bulunup en ağır şekilde cezalandırılmasını temenni ediyoruz" şeklinde açıklama yaptı.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN BÜYÜKEKŞİ'YE "GEÇMİŞ OLSUN" TELEFONU

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, silahlı saldırıya ilişkin TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kasapoğlu, olay üzerine TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.



Konuya ilişkin Büyükekşi'den bilgi alan Kasapoğlu, saldırıyı kınarken, sürecin yakın takipçisi olacaklarını belirtti.