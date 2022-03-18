SON DAKİKA HABERİ: Türkiye'nin Portekiz maçı aday kadrosu açıklandı (2022 Dünya Kupası play-off maçı)

SON DAKİKA HABERİ: Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2022 Dünya Kupası'na katılmak için oynayacağı Portekiz maçının kadrosu belli oldu.

Haberler 18.03.2022 - 19:10

SON DAKİKA HABERİ: Türkiye'nin Portekiz maçı aday kadrosu açıklandı (2022 Dünya Kupası play-off maçı)

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A Milli Takım'ın 24 Mart 2022'De oynanacak Portekiz maçı kadrosunda şu isimler yer alıyor:

KALECİ
Altay Bayındır, Sinan Bolat , Uğurcan Çakır

SAVUNMA
Zeki Çelik ,Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Serdar Aziz, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz

ORTA SAHA
Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Dorukhan Toköz, Orkun Kökçü, Taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı
Doğukan Sinik, Kerem Aktürkoğu

FORVET
Burak Yılmaz, Enes Ünal, Serdar Dursun, Umut Bozok

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