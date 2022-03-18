SON DAKİKA HABERİ: Türkiye'nin Portekiz maçı aday kadrosu açıklandı (2022 Dünya Kupası play-off maçı)

Haberler 18.03.2022 - 19:10
Son dakika haberi!
A Milli Takım'ın 24 Mart 2022'De oynanacak Portekiz maçı kadrosunda şu isimler yer alıyor:
KALECİ
Altay Bayındır, Sinan Bolat , Uğurcan Çakır
SAVUNMA
Zeki Çelik ,Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Serdar Aziz, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz
ORTA SAHA
Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Dorukhan Toköz, Orkun Kökçü, Taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı
Doğukan Sinik, Kerem Aktürkoğu
FORVET
Burak Yılmaz, Enes Ünal, Serdar Dursun, Umut Bozok
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