SON DAKİKA HABERİ: UEFA Avrupa Ligi'nde Leipzig-Spartak Moskova eşleşmesi iptal edildi
SON DAKİKA HABERİ: UEFA, Avrupa Ligi son 16 turundaki Leipzig-Spartak Moskova eşleşmesini iptal etti. Bild Gazetesi'nin haberine göre, bu kararın ardından Alman ekibi Leipzig, direkt olarak çeyrek finale yükseldi.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.