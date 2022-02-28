SON DAKİKA HABERİ: UEFA Avrupa Ligi'nde Leipzig-Spartak Moskova eşleşmesi iptal edildi

SON DAKİKA HABERİ: UEFA, Avrupa Ligi son 16 turundaki Leipzig-Spartak Moskova eşleşmesini iptal etti. Bild Gazetesi'nin haberine göre, bu kararın ardından Alman ekibi Leipzig, direkt olarak çeyrek finale yükseldi.

Haberler - ntv.com.tr 28.02.2022 - 14:46

SON DAKİKA HABERİ: UEFA Avrupa Ligi'nde Leipzig-Spartak Moskova eşleşmesi iptal edildi

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