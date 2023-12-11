SON DAKİKA: Hakemlerden yumruklu saldırı sonrası karar

Son dakika haberi! MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e saha içinde yumruk attı.
Yaşanan olayın ardından Türkiye'de hakemler bu hafta lig müsabakalarına çıkmama kararı aldı.
TFF OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI
MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırı nedeniyle TFF Yönetim Kurulu, olağanüstü toplanma kararı aldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının hakemi Halil Umut Meler'e yönelik saldırıda sorumluluğu bulunanlar hakkında adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının bitiminde maçın hakemi Halil Umut Meler'e yönelik saldırının gerçekleştiği olaylarda sorumluluğu bulunanlar hakkında gerekli adli soruşturma başlatılmıştır." bilgisini verdi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Son Dakika
- Spor
- Son Dakika Haberleri