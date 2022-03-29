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Hazırlık maçında Türkiye İtalya'ya yenildi

Hazırlık karşılaşmasında Türkiye A Milli Futbol Takımı, İtalya'ya 3-2 yenildi. Türkiye'nin gollerini Cengiz Ünder ve Serdar Dursunatarken, İtalya'nın golleri Giacomo Raspadori(2) ve Bryan Cristante'den geldi.

Haberler 29.03.2022 - 23:38 | Son Güncelleme : 29.03.2022 - 23:43

Hazırlık maçında Türkiye İtalya'ya yenildi

Son dakika haberi! A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında İtalya milli takımı ile karşılaştı.

4. dakikada Cengiz Ünder'in golüyle Milli Takımımız 1-0 öne geçti.

Bryan Cristante'in 35. dakikada golüyle İtalya beraberliği yakaladı.

39. dakikada Giacomo Raspadori'nin golüyle İtalya 2-1 öne geçti.

Giacomo Raspadori 69. dakikada kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü attı: 3-1

Serdar Dursun'un 83. dakikadaki golü farkı 1'e indirdi: 3-2

Karşılaşma İtalya'nın 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.

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