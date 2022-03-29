Hazırlık maçında Türkiye İtalya'ya yenildi

Haberler 29.03.2022 - 23:38 | Son Güncelleme : 29.03.2022 - 23:43
Son dakika haberi! A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında İtalya milli takımı ile karşılaştı.
4. dakikada Cengiz Ünder'in golüyle Milli Takımımız 1-0 öne geçti.
Bryan Cristante'in 35. dakikada golüyle İtalya beraberliği yakaladı.
39. dakikada Giacomo Raspadori'nin golüyle İtalya 2-1 öne geçti.
Giacomo Raspadori 69. dakikada kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü attı: 3-1
Serdar Dursun'un 83. dakikadaki golü farkı 1'e indirdi: 3-2
Karşılaşma İtalya'nın 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.