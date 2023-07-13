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SON DAKİKA: İtalya'yı yenen Filenin Sultanları yarı finalde

SON DAKİKA: FIVB Milletler Ligi çeyrek finalinde son şampiyon İtalya'yı 3-0 yenen Filenin Sultanları yarı finale yükseldi.

SON DAKİKA: İtalya'yı yenen Filenin Sultanları yarı finalde

Son dakika haberi! A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi Finalleri'nin çeyrek finalinde son şampiyon İtalya'yı 3-0 yenerek yarı finalist oldu.

Filenin Sultanları, yarı finalde 16 Temmuz Pazar günü TSİ 03.30'da ev sahibi ABD'yle karşılaşacak.

Türkiye: 3- İtalya: 0

Salon: College Park Center

Hakemler Noemi Rene Karina (Arjantin), Fabrice Collados (Fransa)

TÜRKİYE: Ebrar Karakurt, Zehra Güneş, Melissa Vargas, İlkin Aydın, Eda Erdem Dündar, Elif Şahin (Gizem Örge, Ayça Aykaç, Cansu Özbay, Derya Cebecioğlu)

İTALYA: Nwakalor, Villani, Mazzaro, Bosio, Sylla, Danesi (Fersino, Degradi, Squarcini, Omoruyi, Gennari, Maual)

Setler: 25-20, 25-15, 25-18

Süre: 65 dakika (22, 21, 22)

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