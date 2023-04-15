SON DAKİKA: Jorge Jesus'tan sözleşme açıklaması

Son dakika haberi! Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti.

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında iki takım adına da iyi bir maç olduğunu dile getirdi.



MKE Ankaragücü'nün agresif bir takım olduğunu aktaran Jesus, "Bugünkü performansımızı umarım sezonun geri kalanında da gösteririz. Takımımız sahaya ruh koydu. Zor maç oldu ama kazanmasını bildik. Oyuncularımı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.



Hakeme ilk yarıda gösterdiği tepkiye ilişkin bir soruya Jesus, "Hakeme saha içinde anti oyun diye adlandırdığım davranışların olduğunu söyledim. Oyun çok duruyordu, rakip çok zaman geçiriyordu. Bu tarz davranışlar modern futbolda yok ve olmamalı. MKE Ankaragücü iyi oynadı bunu göz ardı etmiyorum ama hakeme çok vakit geçtiğini söyledim. İlk yarıya 2 dakika eklendi ama bence 2. yarıda olduğu gibi 8-9 dakika eklenmeliydi." değerlendirmesinde bulundu.

İRFAN CAN KAHVECİ'YE GÖSTERİLEN TEPKİ



Jesus, İrfan Can Kahveci'ye tepki gösterildiği yönündeki bir soruya ilişkin, şu açıklamada bulundu:



"İrfan Can bence çok iyi bir oyuncu, ben bunu görüyorum. Bazıları için öyle olmayabilir ama onlar İrfan'ın kalitesini görseydi onu yuhalamazlardı. Her oyuncunun inişli çıkışlı dönemleri olabilir. Bugün maçın kaderini değiştiren oyuncu İrfan Can'dı. Çok karakterli ve özgüvenli bir oyuncu. Oyuna girerken ıslıklardan etkilenmedi. Yuhalayanların Fenerbahçe taraftarı olup olmadığını bilmiyorum. Oyuna giren bir oyuncu yuhalanmamalı diye düşünüyorum. Maç içindeki zorluklar malum. Taraftarların yanımızda olması gerekiyor. Valencia'nın da ıslıklandığı oluyor. Nasıl mümkün anlamıyorum. 31 gol attı bu sezon. Bu kadar gol atmış oyuncu, bir pozisyonu değerlendirememesi nedeniyle böyle tepkiler görüyor ve anlamıyorum. Yıllardır bu mesleği yapıyorum, benim için de yeni bir durum."



"TÜRK FUTBOLUNDA ANLAMADIĞIM ÇOK ŞEY OLUYOR"



Jorge Jesus, Galatasaray'ın her hafta maçlarını Fenerbahçe'den önce yapması durumunu anlamadığını belirtti.



Bunun oyuncular üzerinde olmasa da taraftarlar üzerinde baskı oluşturduğunu aktaran Jesus, "Galatasaray neden bizden önce oynuyor bunu bilmiyorum ve anlamıyorum. Zaten Türk futbolunda anlamadığım çok şey oluyor. Oyuncular üzerinde bu durum baskı oluşturuyor mu bilmiyorum ama taraftarlar üzerinde olabilir. Bu da sahaya yansıyor demektir. Bunun saha içine etkisi var diyebiliriz. Biz 2 takım arasında bu durum dönüşümlü olsun isterdik. Neden lider hep ikinciden önce oynuyor bilmiyorum. İyi pişirilmiş bir durum olduğunu söyleyebilirim."

FENERBAHÇE'DE KALACAK MI?



Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağını henüz bilmediğini ama başkan Ali Koç ayrılırsa kesin olarak kendisinin de gideceğini dile getiren Jesus, "Şu anda bütün bedenimle, ruhumla buradayım. Fenerbahçe'nin menfaatlerine odaklanmış durumdayım. Başkana çok büyük sevgi besliyorum. Beni buraya gelmeye o ikna etti. Seneye herhangi bir sebepten burada olmazsa, ben de burada olmam. Kalırsa durumu değerlendiririz." diyerek sözlerini tamamladı.

