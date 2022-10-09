SON DAKİKA: Kadıköy'de 9 gollü düelloda kazanan Fenerbahçe

Son dakika haberi! Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk eden Fenerbahçe, ilk yarısında 2-1 yenik duruma düştüğü müsabakanın uzatma bölümünde bulduğu golle rakibini 5-4 mağlup etti.



Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya baskılı bir şekilde başlayan Fenerbahçe, 9. dakikada Miguel Crespo'nun golüyle öne geçti. Fatih Karagümrük, Fabio Borini'nin 16. dakikadaki golüyle beraberliği yakalarken, 24. dakikada Jean Kouassi'nin golüyle öne geçti. Golün şokunu çabuk atlatan sarı-lacivertliler, 28. dakikada Enner Valencia'nın golüyle beraberliği yakaladı. İlk yarının kalan bölümünde baskı kursa da gol atmayı başaramayan Fenerbahçe, soyunma odasına 2-2'lik beraberlikle girdi.



İkinci yarıya iki takım da temkinli bir oyunla başladı. Sarı-lacivertliler, 62. dakikada Enner Valencia'nın penaltı golüyle maçta ikinci kez öne geçmeyi başardı. VavaCars Fatih Karagümrük, 66. dakikada bu kez Borini'nin penaltı golüyle beraberliği yakaladı. Baskısını artıran sarı-lacivertliler, yine Enner Valencia'nın 73. dakikada attığı penaltı golüyle tekrar öne geçti. Maçı bırakmayan Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'den kiralık oyuncusu Burak Kapacak'ın 83. dakikadaki golüyle yeniden eşitliği sağladı. Kalan kısa sürede baskısını sürdüren sarı-lacivertliler, 90+5. dakikada Michy Batshuayi'nin golüyle skoru 5-4'e getirdi ve müsabakadan galibiyetle ayrıldı.



Ligde 1 maçı eksik Fenerbahçe, bu galibiyetle 8 maç sonunda puanını 17'ye çıkardı.



VALENCIA'DAN HAT-TRICK

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu santrforu Enner Valencia, gollerine devam etti.



Süper Lig'e etkileyici bir başlangıç yapan ve 3 maç üst üste 2'şer gol atmayı başaran tecrübeli forvet, Konyaspor deplasmanında oyundan atılarak hayal kırıklığı yaşatmıştı.



Kayserispor'a karşı cezası nedeniyle oynayamayan Valencia, Alanyaspor maçıyla gollerine devam etti.



Beşiktaş maçında rakip fileleri havalandırmayı başaramayan 32 yaşındaki oyuncu, Karagümrük karşısında ise hat trick yapmayı başardı.



Valencia, attığı gollerle ligdeki gol sayısını 7 maç sonunda 10'a çıkardı.



BATSHUAYI LİGDE SİFTAH YAPTI

Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Michy Batshuayi, sarı-lacivertli formayla ligdeki ilk golünü kaydetti.



Transfer sezonunun son günlerinde kadroya katılan tecrübeli oyuncu, takımının Avrupa oynadığı maçlarda 2 gol atmayı başarmıştı.



Fenerbahçe ile ligde 3 maçta da sonradan oyuna giren Batshuayi, ilk golünü Fatih Karagümrük karşısında attı.



LİGDE 3 MAÇ SONRA GOL YEDİ

Fenerbahçe, Süper Lig'de 3 maç sonra kalesini gole kapatamadı.



Ligde Konyaspor'a deplasmanda 1-0 yenildikten sonra sırasıyla içerde Kayserispor ve Alanyaspor ile deplasmanda Beşiktaş'a karşı gol yemeyen Fenerbahçe, 3 maç aranın ardından Karagümrük karşısında kalesinde 4 gol birden gördü.



Öte yandan Fenerbahçe, bu sezon kalesinde ilk defa bir resmi maçta 4 gol gördü.

