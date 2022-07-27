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SON DAKİKA: Kim Min-Jae resmen Napoli'de

SON DAKİKA: Fenerbahçe, Güney Koreli stoperi Kim Min-Jae'nin 18 milyon 50 bin euro karşılığında Napoli'ye transfer olduğunu açıkladı.

Haberler - ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 27.07.2022 - 12:25 | Son Güncelleme : 27.07.2022 - 13:43

SON DAKİKA: Kim Min-Jae resmen Napoli'de

Son dakika haberi!

, Güney Koreli stoperi Kim Min Jae'nin Napoli'ye transfer  olduğunu açıkladı.

Kulüpten KAP'a yapılan duyurdu, İtalyan kulüp ile 18 milyon 50 bin euro bonservis bedeli karşılığında anlaşıldığı belirtildi.

Fenerbahçe'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada da, "Oyuncuya formamızı giydiği süre boyunca ortaya koyduğu performans için teşekkür ediyor; kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz" denildi.

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