SON DAKİKA: Kral Kupası'nda Real Madrid, Arandina'ya konuk oluyor: Arda Güler ilk 11'de

Son dakika haberi! Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, yaşadığı talihsiz sakatlıklar nedeniyle yeni takımıyla henüz sahaya çıkamadı.



Bu sezon LaLiga'daki Rayo Vallecano ve Mallorca ile Şampiyonlar Ligi'ndeki Braga maçlarında kadroda yer alan Arda Güler, Real Madrid formasıyla süre alamamıştı.



Son oynanan Mallorca maçında da Ancelotti tarafından tercih edilmeyen Arda Güler'in bugün İspanya Kral Kupası son 32 turunda oynanacak Arandina-Real Madrid maçında forma giyecek.



ARANDINA-REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?



İspanya Kral Kupası son 32 turunda oynanacak Arandina-Real Madrid maçı bu gece TSİ 23:30'da oynanacak. Müsabaka Tivibu Spor'dan canlı yayınlanacak.

İLK 11'LER



Real Madrid: Kepa, Tobias, Carrillo, Nacho, Fran Garcia, Nico Paz, Camavinga, Ceballos, Arda Güler, Brahim, Joselu