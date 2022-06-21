SON DAKİKA: Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı Ali Koç oldu

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Kulüpler Birliği Vakfı, Maslak’taki ofisinde toplandı.

Toplantıya; Süper Lig’de yer alan kulüplerin başkan ya da yöneticileri katıldı. Kulüpler Birliği Vakfı’nda mevcut başkan Ahmet Ağaoğlu, daha önce yaptığı açıklamalarda Türkiye Futbol Federasyonu’nda gerçekleştirilecek seçimin ardından görevini bırakacağını ifade etmişti.

TFF’deki seçimin ardından Kulüpler Birliği Vakfı’nda da seçim gerçekleşti. Ahmet Ağaoğlu’nun ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı oldu.

Ali Koç'un açıklamalarından satır başları:

''Yeni federasyonumuzla beraber Türk futbolunu daha yükseğe çıkartacağız. Yeni federasyonun ilk 2-3 günde sergilediği performasın takdir edilmesi gerekiyor. Eskiden de kulüplerin dertleri hep dinleniyordu fakat yol ilerleyemiyorduk.''

Yayın ihalesi hakkında sorulan soruya yanıt veren Fenerbahçe Başkanı Koç, ''Sayın Büyükekşi bugün yayıncı kuruluşla bir toplantı gerçekleştirecekti. En doğru sözleri ondan alabiliriz. Yayın geliri konusunda hak ettiğimizin çok gerisindeyiz. Bugünden itibaren sıradaki yayın ihalesine hazırlanmalıyız'' ifadelerini kullandı.