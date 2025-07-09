Son dakika: Lyon'un küme düşme cezası kaldırıldı

Fransa'nın köklü kulüplerinden Lyon için mali kriz ve borçları nedeniyle bir alt lige düşürme kararı verilmişti.



Fransa'daki profesyonel futbol kulüplerinin hesaplarını izlemek ve denetlemekle sorumlu kuruluş olan Ulusal Yönetim Kontrol Müdürlüğü (DNCG), Lyon'un küme düşürülme kararını iptal etti.

HEM LIGUE 1 HEM DE AVRUPA'DA MÜCADELE EDECEK Köklü kulübün gelecek sezon Ligue 1'de mücadele edeceği açıklanırken, UEFA Avrupa Ligi'ne de katılım göstereceği duyuruldu. MAAŞ BÜTÇESİ VE TRANSFER HARCAMALARINA SINIRLAMA



Öte yandan Lyon'un maaş bütçesi ve transfer harcamalarına sınırlama getirilmesine karar verildiği belirtildi. NEDEN KÜME DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ?



Lyon, mali yükümlülüklerini yerine getirememesi nedeniyle 2. lige düşürülmüştü.



Ulusal Yönetim Kontrol Müdürlüğü (DNCG), yaptığı açıklamada Olympique Lyon'un profesyonel futbol mali gözlemcisi tarafından talep edilen garantileri sağlayamadığını bildirmişti.



Yaklaşık 500 milyon euro'yu aşan borç yükü altında bulunan Lyon'un, DNCG tarafından belirlenen mali gereklilikleri karşılayamadığı ve kendisine tanınan süreye rağmen yeterli mali garanti sunamadığı ifade edildi.

NEDEN KÜME DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ?



Lyon, mali yükümlülüklerini yerine getirememesi nedeniyle 2. lige düşürülmüştü.



Ulusal Yönetim Kontrol Müdürlüğü (DNCG), yaptığı açıklamada Olympique Lyon'un profesyonel futbol mali gözlemcisi tarafından talep edilen garantileri sağlayamadığını bildirmişti.



Yaklaşık 500 milyon euro'yu aşan borç yükü altında bulunan Lyon'un, DNCG tarafından belirlenen mali gereklilikleri karşılayamadığı ve kendisine tanınan süreye rağmen yeterli mali garanti sunamadığı ifade edildi.