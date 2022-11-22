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SON DAKİKA: Manchester United, Ronaldo’nun sözleşmesini feshetti

SON DAKİKA: Manchester United, Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

SON DAKİKA: Manchester United, Ronaldo’nun sözleşmesini feshetti

Son dakika haberi! Manchester United, takımı sert sözlerle eleştiren Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo ile yolların karşılıklı anlaşılarak ayrıldığını açıkladı.

Premier Lig ekibinden yapılan açıklamada, "Cristano Ronaldo, karşılıklı anlaşma sonrası Manchester United'dan ayrıldı. Old Trafford'daki iki dönemindeki muazzam katkısı için teşekkür ederiz" denildi. 

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