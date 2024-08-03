NTV.COM.TR’ye geri dön

SON DAKİKA: Paris 2024 Olimpiyatları | Milli okçu Elif Berra Gökkır çeyrek finalde

SON DAKİKA: Paris 2024 Olimpiyatları'nda milli okçu Elif Berra Gökkır Japon rakibini yenerek çeyrek finale yükseldi.

SON DAKİKA: Paris 2024 Olimpiyatları | Milli okçu Elif Berra Gökkır çeyrek finalde
Elif Berra Gökkır kimdir? Olimpiyatlarda çeyrek finale yükselen Milli okçu Elif Berra Gökkır'ın hayatı

Elif Berra Gökkır kimdir? Olimpiyatlarda çeyrek finale yükselen Milli okçu Elif Berra Gökkır'ın hayatı

Haberi Görüntüle

Fransa'nın başkenti Paris'teki Les Invalides'te gerçekleştirilen  klasik yay müsabakalarında son 16 turunda dünya 3'üncüsü Japon sporcu Satsuki Noda ile karşılaşan 17 yaşındaki Gökkır, ilk 2 seti kaybederek 4-0 geriye düştü.

Gökkır, üçüncü ve dördüncü setleri kazanarak skora eşitlik getirirken final turunu da kazanarak skoru 6-4'e getirdi.

SON DAKİKA: Paris 2024 Olimpiyatları | Milli okçu Elif Berra Gökkır çeyrek finalde - 1

Milli sporcu, 14.00'te çeyrek finalde Güney Koreli Hunyoung Jeon ile Tayvanlı Chien-Ying Lei müsabakasının galibiyle karşılaşacak.

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...