SON DAKİKA: Portekiz Dünya Kupası'nda çeyrek finalde

Son dakika haberi! 2022 FIFA Dünya Kupası Son 16 Turu'nda Portekiz ile İsviçre, Lusail Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Meksika Futbol Federasyonu'ndan Cesar Arturo Ramos'un düdük çaldığı karşılaşmada Portekiz, rakibini 6-1 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı.

Portekiz'e galibiyeti getiren golleri, 17, 51 ile 67'nci dakikalarda Gonçalo Ramos, 33'üncü dakikada Pepe, 55'inci dakikada Raphael Guerreiro ve 90+2'nci dakikada Rafael Leao kaydetti. İsviçre'nin sayısı ise 58'inci dakikada Manuel Akanji'den geldi. Öte yandan İsviçre'de Galatasaray forması giyen Haris Seferovic, 54'üncü dakikada Djibril Sow'un yerine oyuna dahil oldu.



Fas-Portekiz çeyrek final karşılaşması, 10 Aralık Cumartesi günü TSİ 18.00'de Al Thumama Stadı'nda oynanacak.

RONALDO YEDEK BAŞLADI



Cristiano Ronaldo, Portekiz formasıyla EURO 2008'deki İsviçre maçından bu yana ilk kez majör turnuvalarda bir maça yedek kulübesinde başladı.



O maçta kazanan 2-0'la İsviçre olmuştu.



37 yaşındaki süper yıldız 73. dakikada maçta yıldızlaşan Gonçalo Ramos'un yerine oyuna dahil oldu.

GONÇALO RAMOS REKORLARI ALT ÜST ETTİ



Cristiano Ronaldo'nun yerine ilk 11'de başlayan Benfica oyuncusu Gonçalo Ramos, maçta hat-trick yaptı.



Portekiz'in Dünya Kupası tarihinde hat-trick yapan ilk oyuncusu olan forvet; aynı zamanda Katar'daki turnuvada da hat-trick yapan ilk isim oldu.



İlk kez Dünya Kupası'nda bir maça ilk 11'de başlayan oyuncu; grup mücadelesi bölümünde toplam 12 dakika süre almıştı.



21 yaşındaki oyuncu; Dünya Kupası tarihinde hat-trick yapan en genç ikinci oyuncu oldu. Bu alanda en başarılı isim 17 yaş 244 günlükken hat-trick yapan Pele'ydi.



İlk 11'inde 3 gol bulan oyuncu; Miroslav Klose'nin 2002'deki başarısından beri bu sevinci yaşayan ilk oyuncu oldu.