SON DAKİKA: Potada derbi Anadolu Efes'in

Son dakika haberi! Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi'nin 11'inci haftasında Fenerbahçe Beko'yu konuk etti.



Karşılıklı basketlerle başlayan maçın ilk periyodunda Fenerbahçe Beko, Motley ve Tarık Biberovic ile etkili oldu. Dış atışlardan 5 isabet bulan Anadolu Efes, yerli oyuncularından aldığı skor katkısıyla ilk çeyreği 24-21 önde tamamladı.



İkinci periyoda 11-0'lık seriyle başlayan Anadolu Efes, 13. dakikada farkı 14 sayıya çıkardı: 35-21. Çabuk toparlanan Fenerbahçe Beko, Guduric ve Wilbekin'in devreye girmesiyle 18. dakikada farkı 3 sayıya indirdi: 39-36. Lacivert-beyazlılar, molanın ardından yakaladığı 7-0'lık seriyle farkı tekrar çift hanelere çıkardı: 49-39. Sarı-lacivertli ekip, son bölümde bulduğu basketlerle farkı azaltmasına rağmen Anadolu Efes soyunma odasına 49-44 üstün gitti.



İkinci yarıda Fenerbahçe Beko, Wilbekin'in 3 sayı çizgisinin gerisinden üst üste kaydettiği basketlerle 23. dakikada skorda dengeyi sağladı: 51-51. Kalan bölümde dış atışlardan peş peşe kaydettiği basketlerle farkı açan Anadolu Efes, son periyoda 69-59 önde girdi.



Dördüncü çeyreğe etkili başlayan Fenerbahçe Beko, Sertaç Şanlı ile boyalı alandan skor üretti. Sarı-lacivertliler, Hayes-Davis'in 3 sayılık basketiyle 36. dakikada farkı 1 sayıya çekti: 77-76. İki takımın da kritik hatalar yaptığı müsabakanın son bölümü büyük bir heyecana sahne oldu. Son 11 saniyede önce Thompson, sonra da Hayes-Davis'in 3 sayılık atışları başarılı olmadı ve Anadolu Efes, karşılaşmadan 81-80 galip ayrıldı.



Bu sonuçla lider Anadolu Efes, ligde 10. galibiyetini alırken, Fenerbahçe Beko ise 3. yenilgisini yaşadı.