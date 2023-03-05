SON DAKİKA: Premier Lig'de Liverpool'dan Manchester United'a tarihi fark

Son dakika haberi! İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Liverpool ve Manchester United, Anfield'da karşı karşıya geldi.



İlk yarısını 1-0 önde tamamladığı maçı 7-0 kazanan Liverpool, 3 puanı hanesine yazdırırken rakibinin ligdeki 3 maçlık yenilmezlik serisini bitirdi.



Liverpool'a galibiyeti getiren goller Cody Gakpo (2), Darwin Nunez (2), Mohamed Salah'tan (2) ve Roberto Firmino'dan geldi.



Bu sonuçla Liverpool puanını 42'ye yükselterek ilk dört yarışındaki iddiasını sürdürdü. Zirve yarışında büyük bir kayıp yaşayan ve tarihinin en farklı yenilgilerinden birini alan Manchester United ise 49 puanda kalırken lider Arsenal'le puan farkı 14'e yükseldi.

