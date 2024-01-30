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SON DAKİKA: Roma, Galatasaray'dan ayrılan Angelino'yu kadrosuna kattı

SON DAKİKA: Galatasaray'dan ayrılan İspanyol sol bek Angelino, sezon sonuna kadar İtalya'nın Roma takımına transfer oldu.

SON DAKİKA: Roma, Galatasaray'dan ayrılan Angelino'yu kadrosuna kattı

Son dakika haberi! İtalya ekibi Roma, Angelino'yu sezon sonuna kadar kiraladı.

Roma'dan yapılan açıklamada, 27 yaşındaki İspanyol defans oyuncusu Angelino'nun, Alman ekibi Leipzig'den 30 Haziran'a kadar kiralık olarak edildiği duyuruldu.

İtalyan ekibi, yapılan anlaşma kapsamında satın alma opsiyonunu da elinde bulunduruyor.

Yeni kulübünün internet sitesine açıklamada bulunan Angelino, "İnanılmaz tarihi olan büyük bir kulübün parçası olmaktan gurur duyuyorum." ifadesini kullandı.

Alman ekibi Leipzig'den sezon başında kiralanarak sarı-kırmızılı takıma katılan İspanyol futbolcu, bu sezon 'da 19 resmi maçta forma giydi.

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