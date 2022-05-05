SON DAKİKA: Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı Liverpool-Real Madrid

Son dakika haberi! Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool'un rakibi Real Madrid oldu.

Santiago Bernabéu Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi.

Konuk Manchester City 73. dakikada Riyad Mahrez'in golüyle öne geçti.

Real Madrid 90. dakikada Rodrygo ile eşitliği yakaladı.

90+2'de bir kez daha sahneye çıkan Rodrygo'nun golü maçı uzatmalara taşıdı.

İspanyol temsilcisi 95. dakikada Benzema'nın penaltıdan attığı golle skoru 3-1'e getirdi.

Kalan sürede başka gol olmayınca karşılaşmayı 3-1 kazanan ve rakibine toplamda 6-5 üstünlük sağlayan Real Madrid, adını finale yazdırdı.



Liverpool ile Real Madrid arasındaki Şampiyonlar Ligi final mücadelesi 28 Mayıs'ta oynanacak.