Şenol Güneş: Geriden geliyoruz, durumumuz hala sıkıntılı Haberi Görüntüle

Son dakika haberi! Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Corendon Alanyaspor'u konuk eden Beşiktaş, rakibini 3-0 mağlup etti.



Cenk Tosun (2) ve Dele Alli'nin golleriyle puanını 38'e yükselten siyah-beyazlı ekip, ligde üst üste 5. galibiyetini alarak serisini devam ettirdi.



Teknik direktör Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından 8 lig maçına çıkan siyah-beyazlı ekip, bu süreçte 6 galibiyet, 1'er yenilgi ve beraberlik yaşadı.

CENK TOSUN GOLLERİNE DEVAM EDİYOR



Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından 11 kişilik kadroda yer bulmaya başlayan ve golleriyle adından söz ettiren Cenk Tosun, Corendon Alanyaspor'u da boş geçmedi.



Cenk Tosun, attığı iki golle Beşiktaş'ın galibiyetinde rol oynadı ve bu sezon ligdeki gol sayısını 8'e yükseltti.



Karşılaşmanın 18. dakikasında kaleci Runarsson'un Cenk Tosun'a müdahalesinin ardından hakem, penaltı noktasını gösterdi. Cenk Tosun, kazanılan penaltıyı gole çevirdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. Cenk, 50. dakikada ise kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti.



Güneş'ten önce tek golünü 10. haftadaki Trabzonspor maçında atan 31 yaşındaki futbolcu, Güneş sonrası HangiKredi Ümraniyespor (2), Galatasaray, Kasımpaşa, Arabam.com Konyaspor ve Corendon Alanyaspor (2) karşılaşmalarında gol sevinci yaşadı.



Ziraat Türkiye Kupası'nda da Şanlıurfaspor (2) ve MKE Ankaragücü maçlarını boş geçmeyen Cenk, toplamda 11 gole ulaştı.



Cenk Tosun, iç sahada attığı gollerle Vodafone Park'ta en fazla gol atan Beşiktaşlı futbolcu oldu. Siyah-beyazlı oyuncu, Dolmabahçe'deki gol sayısını 24'e yükseltti.



ABOUBAKAR, VAR'A TAKILDI



Beşiktaş'ın yeni golcüsü Vincent Aboubakar'ın 677 gün sonra sahne aldığı Vodafone Park'ta yaşadığı gol sevinci kısa sürdü.



Maçın 36. dakikasında kaleci Mert Günok'un gönderdiği uzun topla ceza sahasına giren Muleka'nın pasıyla ceza sahası dışından şık bir aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderen Aboubakar'ın golü, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.



DELE ALLİ HAFTALAR SONRA GOLSEVİNCİ YAŞADI



Beşiktaş'ın bu sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı Dele Alli, haftalar sonra siyah-beyazlı formayla gol sevinci yaşadı.



Ligin 4. haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynanan mücadelede ilk kez siyah-beyazlı formayı giyen Dele Alli, 5. haftada MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynanan karşılaşmada ilk golünü kaydetmişti.



Daha sonra sakatlık ve teknik adam tercihiyle 6 maçta görev yapamayan Dele Alli, 6 karşılaşma sonra 11 kişilik kadroda yer bulduğu müsabakada takımının üçüncü, kendisinin de Beşiktaş formasıyla ikinci golünü attı.



Daha önceki maçlarda oyundan çıkarken ıslıklanarak protesto edilen Dele Alli, 85. dakikada yerini Kerim Atakan Kesgin'e bırakırken siyah-beyazlı taraftarların alkışını aldı.



ALANYASPOR'UN PENALTISI VAR'DAN DÖNDÜ



Karşılaşmanın 69. dakikasında Alanyaspor penaltı kazandı.



Ceza sahası içinde Masuaku ile Candeias arasında yaşanan pozisyon sonrası hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterirken, Masuaku'ya da sarı kart verdi.



Daha sonra VAR merkezinden yapılan uyarı sonrası Yaşar Kemal Uğurlu pozisyonu monitörden izleyerek penaltı kararını ve sarı kartı iptal etti.



MERT GÜNOK KALESİNDE DEVLEŞTİ



Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından kaleyi Ersin Destanoğlu'ndan alan Mert Günok, yaptığı kurtarışlarla takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.



Alanyaspor'un yakaladığı net pozisyonlarda kalesini gole kapatan Mert Günok, Yukatel Kayserispor maçından sonra Alanyaspor mücadelesinde de gol yemedi.