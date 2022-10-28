SON DAKİKA: Süper Lig | Fatih Karagümrük 0-2 Galatasaray (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-0 yenen Galatasaray, gelecek haftaki Beşiktaş derbisi öncesi moral buldu.



Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan maçın ilk yarısı düşük tempoda geçerken iki takım da rakip kalede çok ciddi bir gol pozisyonuna giremedi. Maçın 33. dakikasında Adnan Uğur'un doğrudan kırmızı kart görmesiyle ev sahibi ekip 10 kişi kalırken devre arasına 0-0 eşitlikle girildi.



İkinci yarıda bir kişi fazla mücadele eden sarı-kırmızılılar, aradığı golü 60. dakikada Emre Taşdemir ile buldu ve 1-0 öne geçti. Kaleci Emiliano Viviano'nun başarılı bir performans sergilediği mücadelede Galatasaray farkı açacak pozisyonları bulsa da İtalyan file bekçisini geçemedi. Maçın 85. dakikasında Juan Mata'nın golüyle farkı 2'ye çıkaran sarı-kırmızılılar, sahadan 3 puanla ayrılan takım oldu.



Bu sonuçla Galatasaray, 11. maçında 6. galibiyetini aldı. Ligde 3 de beraberliği bulunan sarı-kırmızılılar, puanını 21'e çıkardı. Galatasaray, ligin 13. haftasında 5 Kasım Cumartesi günü yapılacak derbide Beşiktaş'ı konuk edecek.



Fatih Karagümrük ise bu sezon 5. kez mağlup oldu ve 12 puanda kaldı.



GALATASARAY ÜÇ MAÇ SONRA KAZANDI



Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 3 maç aradan sonra galip geldi.



Ligde son galibiyetini 7. haftada Arabam.com Konyaspor karşısında alan sarı-kırmızılı ekip, 8. haftada Adana Demirspor ile 0-0 berabere kaldı. Ligin 9. haftasını bay geçen Galatasaray, 10. haftada Yukatel Kayserispor'a 2-1 mağlup oldu.



Geçen hafta sahasında Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü yenerek 3 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı.



BU SEZON İLK KEZ 2 FARKLA KAZANDI



Fatih Karagümrük'ü 2-0 yenen Galatasaray, bu sezon ligde ilk kez 2 farkla galip geldi.



Süper Lig'deki 6. galibiyetini elde eden sarı-kırmızılılar, daha önce kazandığı 5 maçta sırasıyla Fraport TAV Antalyaspor'u 1-0, HangiKredi Ümraniyespor'u 1-0, Gaziantep FK'yi 2-1, Kasımpaşa'yı 3-2, Arabam.com Konyaspor'u 2-1'lik skorlarla mağlup etmişti.



457 GÜN SONRA FORMA GİYEN EMRE TAŞDEMİR GOL SEVİNCİ YAŞADI



Galatasaray A takımı formasını 457 gün sonra ilk kez terleten Emre Taşdemir, takımını 1-0 öne geçirdi.



Sezon başında takımda düşünülmeyen ve Rezerv Lig takımında forma giyen Emre, bu organizasyonun sona ermesiyle A takıma döndü. Kazımcan Karataş'ın sakatlığında forma şansı bulan Emre, 457 gün sonra sarı-kırmızılı A takımla maça çıktı.



Maçın 60. dakikasında ağları havalandıran Emre, takımını 1-0 öne geçirirken Galatasaray kariyerindeki ilk golünü kaydetti.



Süper Lig'de ikinci kez gol sevinci yaşayan Emre Taşdemir, ilk golünü 10 Aralık 2016'da Bursaspor forması giydiği dönemde Beşiktaş'a atmıştı.



MATA GALATASARAY'DA GOLLE TANIŞTI



Galatasaray'ın yeni transferi Juan Mata, sarı-kırmızılı takımda ilk kez gol sevinci yaşadı.



Fatih Karagümrük müsabakasında 75. dakikada Dries Mertens'in yerine oyuna dahil olan İspanyol futbolcu, sarı-kırmızılı formayla 3. maçına çıktı.



Karşılaşmanın 85. dakikasında fileleri havalandıran Mata, yeni takımındaki ilk golünü kaydetti.



GALATASARAY'IN GOLÜ VAR'A TAKILDI



Galatasaray'ın 52. dakikada filelere giden topu, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla iptal edildi.



Maçın 52. dakikasında Sergio Oliveira'nın soldan kullandığı kornerde ön direğe hareketlenen Victor Nelsson'un kafayla vurduğu topu çizgi üzerinde kaleci Emiliano Viviano engelledi. Direk dibinde seken topu Emin Bayram ağlara gönderdi. Hakem Bahattin Şimşek gol kararı verirken VAR Serkan Tokat'ın uyarısıyla pozisyonu yeniden inceledi.



Şimşek, çizgi üzerinde Emin'in yerdeki Viviano'ya faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.



FATİH KARAGÜMRÜK BİR SAAT 1 KİŞİ EKSİK OYNADI



VavaCars Fatih Karagümrüklü futbolcu Adnan Uğur, VAR incelemesi sonrasında kırmızı kart gördü.



Mücadelenin 30. dakikasında kendi yarı alanının ortalarında Lucas Torreira'ya yaptığı faul sonrasında hakem Bahattin Şimşek, Adnan'a sarı kart gösterdi. VAR odasında bulunan Serkan Tokat'ın uyarısıyla pozisyonu yeniden izleyen Şimşek, sarı kartı iptal ettikten sonra Adnan'ı doğrudan kırmızı kartla oyundan attı.



Kırmızı-siyahlı takımda Fabio Borini de maçın 41. dakikasında gördüğü sarı kartla Fraport TAV Antalyaspor maçı öncesi cezalı duruma düştü.



KARAGÜMRÜK, LİGDE 2 MAÇ SONRA YENİLDİ



VavaCars Fatih Karagümrük'ün ligdeki 2 maçlık kazanma serisi sona erdi.



Ligde 10. haftada Atakaş Hatayspor'u 3-0, 11. haftada ise HangiKredi Ümraniyespor'u 3-1 mağlup eden kırmızı-siyahlı ekibin 2 maçlık kazanma serisi Galatasaray mağlubiyetiyle sonlandı.