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SON DAKİKA: Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri açıklandı

SON DAKİKA: Trendyol Süper Lig'de ilk hafta maçlarının hakemleri açıklandı.

SON DAKİKA: Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri açıklandı

Son dakika haberi! Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Trendyol Süper Lig'de ilk hafta maçlarının hakemlerini açıkladı.

11, 12, 13 ve 14 Ağustos'ta oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şu şekilde;

11 AĞUSTOS CUMA

21.00 Trabzonspor-Antalyaspor: Zorbay Küçük

12 AĞUSTOS CUMARTESİ

19.15 Kasımpaşa-MKE Ankaragücü: Bahattin Şimşek

19.15 TÜMOSAN Konyaspor-İstanbulspor: Burak Pakkan

21.45 Pendikspor-Atakaş Hatayspor: Çağdaş Altay

21.45 Mondihome Kayserispor-Galatasaray: Halil Umut Meler

13 AĞUSTOS PAZAR

19.15 EMS Yapı Sivasspor-Yılport Samsunspor: Murat Erdoğan

21.45 Yukatel Adana Demirspor-Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk

21.45 Fenerbahçe-Gaziantep FK: Abdulkadir Bitigen

14 AĞUSTOS PAZARTESİ

21.00 Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir: Tugay Kaan Numanoğlu

21.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş: Erkan Özdamar

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