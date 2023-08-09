SON DAKİKA: Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri açıklandı

Son dakika haberi! Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Trendyol Süper Lig'de ilk hafta maçlarının hakemlerini açıkladı.
11, 12, 13 ve 14 Ağustos'ta oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şu şekilde;
11 AĞUSTOS CUMA
21.00 Trabzonspor-Antalyaspor: Zorbay Küçük
12 AĞUSTOS CUMARTESİ
19.15 Kasımpaşa-MKE Ankaragücü: Bahattin Şimşek
19.15 TÜMOSAN Konyaspor-İstanbulspor: Burak Pakkan
21.45 Pendikspor-Atakaş Hatayspor: Çağdaş Altay
21.45 Mondihome Kayserispor-Galatasaray: Halil Umut Meler
13 AĞUSTOS PAZAR
19.15 EMS Yapı Sivasspor-Yılport Samsunspor: Murat Erdoğan
21.45 Yukatel Adana Demirspor-Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk
21.45 Fenerbahçe-Gaziantep FK: Abdulkadir Bitigen
14 AĞUSTOS PAZARTESİ
21.00 Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir: Tugay Kaan Numanoğlu
21.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş: Erkan Özdamar
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