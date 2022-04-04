SON DAKİKA: TFF Başkanı Nihat Özdemir istifa etti

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir görevinden istifa etti. Görev süresinin dolmasına 1 yıl kalan Nihat Özdemir, 2019 yılında TFF Başkanı olarak seçilmişti.

Haziran ayındaki genel kurula kadar Başkan Vekili Servet Yardımcı'nın başkanlığı yürüteceği belirtildi. Haziran ayındaki genel kurulda seçim maddeli toplantı olup olmayacağı ise önümüzdeki günlerde belli olacak.

ÖNCESİNDE NE OLDU?

TFF Yönetimi bugün Kulüpler Birliği ile birlikte toplantı yapmak üzere Riva'da toplandı. Saat 14.00'te başlayan toplantıda kulüp başkanları da yer alırken, gündem maddesi maçların yayın ihalesiydi. Toplantı öncesinde ise sıcak bir gelişme yaşandı ve Nihat Özdemir'in 1 yıl daha görevi olmasına rağmen görevi bırakmak istediği ve istifa ettiği öğrenildi.

NİHAT ÖZDEMİR KİMDİR?

Nihat Özdemir 5 Nisan 1950'de Diyarbakır'da doğdu. Evli ve 2 çocuk babası olan Özdemir Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nden mezun. Üniversitedeyken Necmettin Erbakan'ın asistanlığını yaptı.

Nihat Özdemir, Limak Holding'in Sezai Bacaksız ile kurucu ortağıdır. 1976 senesinde LİMAK İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.yi kurmuş; Türkiye'nin baraj, sulama tesisleri, boru hatları, arıtma tesisleri, yollar ve fabrika işlerinin yapımını üstlenmiştir.

Nihat Özdemir, MKE Ankaragücü ve Fenerbahçe'de yöneticilik yapmıştır. Fenerbahçe'de Ali Şen ve Aziz Yıldırım yönetimlerinde yer aldı. Aziz Yıldırım yönetiminde uzun yıllar Fenerbahçe Başkan Vekili olarak görev yaptı.