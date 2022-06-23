SON DAKİKA: TFF'den yayın ihalesi açıklaması

Son dakika haberi! Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2022-2023 futbol sezonu ve devam eden sezonlara ilişkin yayın ihalesinin iptal edilmesine oy birliğiyle karar verildiğini duyurdu.

İptal kararına gerekçe olarak, "9 kişilik Yayın İhale Komisyonu’ndan 7 üyenin ayrılmış olması nedeniyle Komisyonun işlevini yapamaması, İstekli’lerin ihale şartnamesindeki şart ve koşullara uygun teklif vermemesi, bazı paketlere şartnameye uygun verilen tekliflerin toplamının hedeflenen fiyatın çok uzağında kalması ve yayın sektöründeki koşullar" gösterildi.

TFF'den yapılan açıklamada, "Yeniden bir ihale düzenlenmesinin de mümkün olmadığı göz önünde bulundurularak, mevcut yayıncı Digiturk beIN MEDIA GROUP ile 2 yıllık uzatma sözleşmesi yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.