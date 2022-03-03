TFF'den yeni seyirci kararı

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Dün açıklanan yeni Covid-19 kararları kapsamında gevşetilen tedbirler hakkında tribünlere ve seyircilere yönelik bir açıklama yayınladı.



Yapılan açıklamaya göre:

"TFF müsabakalarına HES sorgulaması yapılmadan seyirci alınacaktır. Bu değişiklik ile birlikte stadyumlarda uygulanmakta olan 12 yaş sınırı da kaldırılmıştır."

"Kırmızı alandaki görevliler, sporcular ile kulüp çalışanlarının Covid-19 sağlık tedbirleri ve uygulamaları sorumluluğu, bugünden itibaren ilgili kulüp yetkilileri ile sağlık ekiplerine devredilmiştir. Bu sebeple artık müsabakalarda Sağlık Tedbirleri Kontrolörleri (STK) görevlendirilmeyecektir."

"Bu gelişmeler ışığı altında takım doktorlarının müsabaka öncesi yapılan müsabaka organizasyon toplantısına katılma zorunluluğu da kaldırılmıştır."