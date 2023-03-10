SON DAKİKA: THY EuroLeague | Anadolu Efes, sahasında Maccabi'ye farklı kaybetti

Son dakika haberi! THY Euroleague'in 28. haftasında Anadolu Efes, İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'le karşılaştı.

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma konuk ekibin 86-64'lük üstünlüğü ile sona erdi.

Maccabi Tel Aviv 15'inci galibiyetini alırken, Anadolu Efes ise 14'üncü yenilgisini yaşadı.

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 794. maçına çıktı. Lacivert-beyazlı takım, Avrupa'da çıktığı 794 karşılaşmada 451 galibiyet ve 343 yenilgi yaşadı.



Avrupa Ligi'nde ise 546. müsabakasına çıkan Anadolu Efes, 546 mücadelenin 294'ünü kazandı, 252'sinden ise mağlubiyetle ayrıldı.



Anadolu Efes, Maccabi Tel Aviv ile karşılaştığı son 6 karşılaşmanın 4'ünden galip ayrılırken sadece son iki maçında kaybetti.