SON DAKİKA: THY EuroLeague | Fenerbahçe Beko, ALBA Berlin'i farklı yendi

Son dakika haberi! Geçtiğimiz hafta evinde Real Madrid'e kaybeden Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 12. hafta maçında ALBA Berlin'e konuk oldu.



Başkent Berlin'deki Mercedes-Benz Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 24-18 önde tamamlayan Fenerbahçe Beko, ikinci periyotta farkı artırarak soyunma odasına 54-35 üstün gitti.



Üçüncü çeyrekte de oyunun kontrolünü elinde tutan ve son çeyreğe 84-52 önde giren sarı-lacivertli ekip, karşılaşmadan 104-75 galip ayrıldı.



Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde bu sezon 10. galibiyetini alırken, Alman ekibi art arda 9. mağlubiyetini yaşadı.



Sekiz oyuncunun çift haneli skor ürettiği sarı-lacivertli ekipte Carsen Edwards ve Marko Guduric, 13'er sayı kaydetti. Ev sahibi takımda ise Jaleen Smith, 15 sayı attı.

