SON DAKİKA: Trabzonspor 90+4'te yıkıldı (Adana Demirspor-Trabzonspor maç sonucu)

Son dakika haberi! Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Adana Demirspor-Trabzonspor maçı ev sahibi ekibin 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

Yeni Adana Stadı'nda oynanan mücadelede Adana Demirspor'un golleri 10. dakikada Kevin Rodrigues, 55. dakikada Badou Ndiaye ve 90+4'te Samet Akaydın'dan geldi.



Trabzonspor'un gollerini ise 36. dakikada penaltıdan Anastasios Bakasetas ve 84. dakikada Umut Bozok kaydetti.



Bu sonucun ardından Adana Demirspor puanını 13'e yükseltirken, Trabzonspor 10 puanda kaldı.