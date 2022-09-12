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SON DAKİKA: Trabzonspor 90+4'te yıkıldı (Adana Demirspor-Trabzonspor maç sonucu)

SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Adana Demirspor sahasında Trabzonspor'u 3-2 yendi.

Haberler - ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 12.09.2022 - 23:32 | Son Güncelleme : 12.09.2022 - 23:48

SON DAKİKA: Trabzonspor 90+4'te yıkıldı (Adana Demirspor-Trabzonspor maç sonucu)

Son dakika haberi!  Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Adana Demirspor-Trabzonspor maçı ev sahibi ekibin 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

SON DAKİKA: Trabzonspor 90+4'te yıkıldı (Adana Demirspor-Trabzonspor maç sonucu) - 1

Yeni Adana Stadı'nda oynanan mücadelede Adana Demirspor'un golleri 10. dakikada Kevin Rodrigues, 55. dakikada Badou Ndiaye ve 90+4'te Samet Akaydın'dan geldi.

SON DAKİKA: Trabzonspor 90+4'te yıkıldı (Adana Demirspor-Trabzonspor maç sonucu) - 2

Trabzonspor'un gollerini ise 36. dakikada penaltıdan Anastasios Bakasetas ve 84. dakikada Umut Bozok kaydetti.

Bu sonucun ardından Adana Demirspor puanını 13'e yükseltirken, Trabzonspor 10 puanda kaldı.

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