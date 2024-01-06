SON DAKİKA: Trabzonspor, Ankara'da 3 puanı tek golle aldı

Son dakika haberi! Süper Lig’in 19. haftasında Trabzonspor, MKE Ankaragücü'ne konuk oldu.



Bordo mavililer ilk yarıda bulduğu golle galibiyete uzandı. Trabzonspor'un golünü 30. dakikada Edin Visca kaydetti.

Bordo mavililer yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı.



Trabzonspor bu galibiyetle puanını 33 yaptı. MKE Ankaragücü ise 20 puanda kaldı.