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SON DAKİKA: Trabzonspor farka koştu

SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Trabzonspor sahasında İstanbulspor'u 4-0 yendi. Bordo-mavililer bu sonuçla puanını 35'e yükseltti.

SON DAKİKA: Trabzonspor farka koştu

Son dakika haberi!   Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında İstanbulspor'u 4-0 yenerek sahasındaki başarılı sonuçlarını sürdürdü.

Bordo-mavililere galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Yusuf Yazıcı, 48. dakikada Bartra, 51. dakikada Bakasetas, 64. dakikada Trezeguet kaydetti.

SON DAKİKA: Trabzonspor farka koştu - 1

Trabzonspor, puanını 35'e çıkartarak 5. sıraya yükseldi. İstanbulspor ise 15 puanla 18. sırada kaldı.

Ligde 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği karşılaşmadan sonra 685 günlük sürede iç sahada mağlup olmayan Karadeniz ekibi, yenilmezlik serisini 35 maça çıkardı.

SON DAKİKA: Trabzonspor farka koştu - 2

Trabzonspor, söz konusu müsabakalarda 23 galibiyet, 12 beraberlik alarak rakiplerine hiç 3 puan vermedi.

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