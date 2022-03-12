SON DAKİKA: Trabzonspor şampiyonluk için bir adım daha attı

Trabzonspor, Göztepe engelini de aştı; şampiyonluk için koşusuna devam etti. Akyazı'daki maça Bordo Mavililer iyi başladı. Buna karşın yeni teknik direktörü Stjepan Tomas ile ilk maçına çıkan Göztepe, golü buldu. Halil Akbunar, 31. dakikada itirazlar altında kaleci Uğurcan'ı avladı.



Savunma güvenliğini ön planda tutmasıyla dikkat çeken Trabzonspor, Göztepe karşısında savunmada aksadı. İzmir ekibinin ilk yarıda kaleye 12 şut çekmesi ve bunların 6'sında isabet bulması dikkat çekti.



Trabzonspor, geri düşmesinin üç dakika sonrasında 34'te Nwakaeme ile eşitliği sağladı. Nijeryalı, maçta zaman zaman gergin görüntüsüyle dikkat çekti. 37. dakikada ise Abdülkadir Ömür'un golü geldi ve Trabzonspor 2-1 öne geçti.



43. dakikada eski bir Trabzonsporlu Soner Aydoğdu, kaleci Uğurcan Çakır'ı çaresiz bıraktı ve ilk yarının skorunu ilan etti: 2-2.



Trabzonspor, ikinci yarıya 3 değişiklik ile başladı. Cornelius, Trondsen ve Berat oyundan çıktı, Dorukhan, Djaniny ve Yusuf Erdoğan oyuna dahil oldu.



Trabzonspor, ikinci yarıya golle başladı. 49'da Göztepe defansının büyük hatasını affetmeyen Djaniny, kaleci İrfan Can'dan sıyrılıp meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-2.



ALKIŞLAR ABDÜLKADİR ÖMÜR'E



53'te harika bir organizasyon sonrasında son olarak Abdülkadir Ömür ağları havalandırdı ve Trabzonspor'u 4-2 öne geçirdi. Abdülkadir Ömür, 74'te yerini Bakasetas'a bıraktı. 4. haftadaki Galatasaray maçında 37. dakikada oyundan alınan ve tribün tepkisinden ötürü gözyaşlarına boğulan Abdülkadir Ömür, bugün oyundan çıkarken 40 bin Trabzonsporlu tarafından ayakta alkışlandı.



Kalan dakikalarda iki takımın da çabası sonuç vermedi ve Trabzonspor sahadan 4-2 galip ayrıldı. Trabzonspor bu galibiyetle puanını 70 yaptı ve maç fazlasıyla en yakın takipçisi Konyaspor ile arasındaki puan farkını 18'e çıkardı. Üst üste 6. maçından da puan çıkaramayan Göztepe ise 27 puanda ve küme düşme hattında kaldı.