SON DAKİKA: Trabzonspor üç puanı tek golle aldı

Son dakika haberi! Spor Toto Süper Lig'in 5'inci haftasında Trabzonspor, deplasmanda Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti.

Bordo-mavililere galibiyeti getiren golü 60'ıncı dakikada Trezeguet kaydetti. Trabzonspor puanını 10'a yükseltirken, Ümraniyespor 1 puanda kaldı.

10'uncu dakikada gelişen Trabzonspor atağında savunmadan ceza sahasına doğru açılan topta kaleyi cepheden gören pozisyonda Gbamin'in şutu kalenin yanında auta çıktı.

11'nci dakikada Bartra'nın sağ kanattan terse döndüğü pozisyonda Trezeguet, Eren ile paslaştı ve ceza sahası sağ çaprazdan şutunda kaleci Serkan gole izin vermedi.



Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlandı.



47'nci dakikada Trabzonspor'un kullandığı serbest vuruşta Bakasetas'ın barajın altından kaleye giden etkili şutunda kaleci Serkan topu kornere çeldi.



56'ncı dakikada Bartra'nın ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Serkan topu çelmeyi başardı.



60'ıncı dakikada Bakesata'ın uzaktan şutunda kaleci Serkan topu ceza sahası içine çeldi, Trezeguet'nin sağ ayağıyla yaptığı vuruş ağlarla buluştu: 0-1.



Karşılaşma 1-0 Trabzonspor üstünlüğü ile sona erdi.