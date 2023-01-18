SON DAKİKA: Trabzonspor uzatmalarda turladı

Son dakika haberi! Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda HangiKredi Ümraniyespor, Trabzonspor'u konuk etti.

12. dakikada Ümraniyespor karşılaşmada öne geçti. Mrsic’in pasında topla buluşan Oğuz’un ceza yayı dışından sert şutunda, Uğurcan'ın sektirdiği topa kale sahası içinde Umut Nayir vurdu ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

90+3. dakikada Trabzonspor, beraberliği yakaladı. Bardhi'nin pasında topla buluşan Larsen'in kale sahası önüne gönderdiği ortada iyi yükselen Vitor Hugo, kafayla topu filelere göndermeyi başardı: 1-1.



Karşılaşmanın normal süresi 1-1 tamamlandı ve uzatma bölümüne geçildi.



97. dakikada Trabzonspor penaltı kazandı. Ümraniyespor ceza sahasına hareketlenen Maxi Gomez, Mustafa Eser'in müdahalesi sonrasında yerde kaldı. VAR uyarısı sonrasında hakem Ümit Öztürk pozisyonu tekrar izleyip penaltı kararı verdi.



101. dakikada penaltı atışı için topun başına Bakasetas geçti. Yunan futbolcu meşin yuvarlağı kalenin sağından dışarı gönderdi.



104. dakikada bordo-mavili ekip öne geçti. Orta sahadan atılan uzun pasta sağ kanatta topla buluşan Maxi Gomez, son çizgiye inip kale sahası içine ortaladı. Bu noktaya hareketlenen Yusuf Yazıcı, kaleci Orkun'dan önce meşin yuvarlağa dokunarak fileleri havalandırdı: 1-2.



108. dakikada Trabzonspor bir kez daha penaltı kazandı. Bakasetas'ın pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Yusuf Yazıcı, Mustafa Eser'in müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi.



111. dakikada kullanılan penaltı atışında bu kez topun başına Yusuf Yazıcı geçti. Yusuf topu ve kaleciyi farklı köşelere göndererek farkı 2'ye çıkardı: 1-3.



114. dakikada bordo-mavililer 4. golü buldu. Bakasetas'ın savunmanın arasından verdiği pasta topla buluşan Maxi Gomez, ceza yayı üzerinde meşin yuvarlağı düzeltip vuruşunu yaptı. Onur Atasayar'a da çarpan top, köşeden filelere gitti: 1-4.



Müsabakadan 4-1 galip ayrılan Trabzonspor, adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu.

