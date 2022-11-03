SON DAKİKA: Trabzonspor, yoluna Konferans Ligi play-off turunda devam edecek

Son dakika haberi! UEFA Avrupa Ligi H Grubu son maçında grubu 9 puanla 3. sırada tamamlayan bordo-mavililer, yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turundan devam edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR



7. dakikada Trabzonspor golü buldu. Sol bindiren Eren Elmalı'nın pasına hareketlenen Bakasetas'ın ceza alanı önünden sert vuruşunda, yan direğe çarpan top filelerle buluştu: 1-0.



13. dakikada Bakasetas'ın pası sonrası topla buluşan Trezeguet'nin ceza alanı çizgisi yakınından şutunda , yan direğe çarpan meşin yuvarlak auta çıktı.



15. dakikada yine Trezeguet'nin pasına hareketlenen Yusuf Yazıcı'nın yakın mesafeden vuruşunda, top üsten auta gitti.



22. dakikada Bakasetas'ın soldan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde iyi yükselen Bartra'nın kafa vuruşunda, kaleci Dibusz'u geçen topu çizgi üzerinde savunma çıkardı.



41. dakikada Eren Elmalı'nın pasında topla buluşan Bakasetas'ın sol çaprazdan şutunda, kaleci Dibusz topu kornere çeldi.



İlk yarı bordo-mavili takımın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



67. dakikada Bakesetas'ın ceza alanı dışından şutunda top az farkla yandan auta gitti.



74. dakikada Zachariassen sağ tarafta Eren Elmalı'dan sıyrılarak topu Mercier'e aktardı. Bu futbolcunun uygun durumdaki şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.



81. dakikada Vecsei'nin uzak mesafeden sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topu uzaklaştırdı.



86. dakikada Paszka'nın soldan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde Kovacevic'in kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.



87. dakikada Bardhi'nin ceza alanı dışı sol çaprazdan şutunda, kaleci Dibusz yatarak topu çeldi.



Trabzonspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

