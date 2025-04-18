Son dakika: Türkiye Kupası finalinin oynanacağı stadyum yeniden belirlenecek!
Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehir'de oynanmasına karar verilen Türkiye Kupası finalinin şehir ve stadyumunun yeniden belirleneceğini açıklandı.
Trendyol Süper Lig'in yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası'nda sona yaklaşılırken, finalin Eskişehir'de oynanacağı açıklanmıştı.
Türkiye Futbol Federasyonu, finalin oynanacağı şehir ve stadyumun yeniden belirlenmesi için değerlendirmeye alınacağını açıkladı.
TFF'nin açıklaması şu şekilde:
"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu; Eskişehir Valiliği'nin 17 Nisan 2025 tarihli "Müsabaka Yer Değişikliği" konulu yazısına istinaden 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanması planlanan Ziraat Türkiye Kupası finaline ev sahipliği yapacak şehir ve stadyumu yeniden değerlendirme kararı almıştır.
Ziraat Türkiye Kupası finalinin oynanacağı stadyum bilgisi ilerleyen günlerde açıklanacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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